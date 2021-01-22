Прекъсване на водоподаването в с. Конево

ВиК-Сливен преди 45 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 18

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 22.01.2021г.(Петък) от10.00 ч.до 13:00ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на с.Конево.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.