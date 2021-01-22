Прекъсване на водоподаването в с. Ковачите

ВиК-Сливен преди 4 часа, брой четения: 45 Излъчване:преди 4 часа, брой четения: 45

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 22.01.2021г.(Петък) до 16:30ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на с.Ковачите.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.