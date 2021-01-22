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Криминална хроника Ямбол - 22.01.2021 г.
Информационен бюлетин 22.01.2021 г.
Вчера в РУ-Тунджа е получен сигнал, че за времето от 18 до 20 януари, чрез взломяване на входна врата от частен имот в село Бояджик е извършена кражба на акумулираща печка и външно тяло на климатик. Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група. Разследването по случая продължава.
Пътнотранспортни произшествия:
На 21 януари към 18:20 ч. в РУ – Елхово е получен сигнал за настъпило пътнотранспортно произшествия на път I – 7, км.303 /до разклона за село Гранитово/. Пристигналите на място полицейски екипи са установили, че лек автомобил „Форд Фиеста управляван от 71-годишен мъж, при движение към град Елхово е навлязъл в насрещната лента за движение и се е ударил в лек автомобил „Мазда 6“, управляван от 64-годишен мъж. При инцидента на място е починал водачът на Форд-а. Двама пътници, пътуващи в същия автомобил са транспортирани и настанени под наблюдение в МБАЛ – Ямбол, с комоцио. Пътуващите във втория автомобил нямат наранявания. Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на 64-годишния водач са отрицателни. На местопроизшествието са извършени процесуално- следствени действия. В РУ-Елхово е образувано досъдебно производство.
ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет