Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника Ямбол - 22.01.2021 г.

22 януари 2021 14:04, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 часа, брой четения: 47
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 22.01.2021 г.

 

Вчера в РУ-Тунджа е получен сигнал, че за времето от 18 до 20 януари, чрез взломяване на входна врата от частен имот в село Бояджик е извършена кражба на акумулираща печка и външно тяло на климатик. Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група. Разследването по случая продължава.

 

Пътнотранспортни произшествия:

На 21 януари към 18:20 ч. в РУ – Елхово е получен сигнал за настъпило пътнотранспортно произшествия на път I – 7, км.303 /до разклона за село Гранитово/. Пристигналите на място полицейски екипи са установили, че лек автомобил „Форд Фиеста управляван от 71-годишен мъж, при движение към град Елхово е навлязъл в насрещната лента за движение и се е ударил в лек автомобил „Мазда 6“, управляван от 64-годишен мъж. При инцидента на място е починал водачът на Форд-а. Двама пътници, пътуващи в същия автомобил са транспортирани и настанени под наблюдение в МБАЛ – Ямбол, с комоцио. Пътуващите във втория автомобил нямат наранявания. Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на 64-годишния водач са отрицателни. На местопроизшествието са извършени процесуално- следствени действия. В РУ-Елхово е образувано досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

« предишнаследваща »


 