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566 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 16 от тях в Сливенско
566 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 9786 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 214 430, като активните са 27 029.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 21, Бургас – 35, Варна – 29, Велико Търново – 11, Враца – 19, Габрово – 3, Добрич – 6; Кърджали – 17, Кюстендил – 16, Ловеч – 7, Монтана – 2, Пазарджик – 40, Перник – 9, Плевен – 30, Пловдив – 47, Разград – 6, Русе – 23, Силистра – 4, Сливен – 16, Смолян – 5, София област – 26, София (град) – 119, Стара Загора – 28, Търговище – 5; Хасково – 16, Шумен – 20, Ямбол – 6.
През изминалото денонощие са били излекувани 1248 души, а за целия период – 178 602.
В болница за лечение са настанени 2844 души, от които 284 са в интензивни отделения.
58 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 8799.
Към момента общо 26 101 души са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 850.
Снимка: Станимир Петков