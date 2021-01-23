Почина Лари Кинг

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 42

На 87-годишна възраст почина Лари Кинг, съобщи американската телевизионна компания, чийто съосновател е прочутият тв водещ, предаде Асошиейтед прес. Кинг е починал в медицинския център Сидарс-Синай в Лос Анджелис, съобщи телевизионната мрежа Ora Media в Туитър. Не бе посочена причина за смъртта, но Си Ен Ен по-рано бе съобщила, че той е хоспитализиран с ковид.