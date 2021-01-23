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Сливен. Новини от източника. Последни новини
До обяд в неделя слънчево, следобед – облаци и дъжд
През нощта облачността ще е значителна и на много места ще вали дъжд. Още след полунощ от запад на изток валежите ще започнат да спират, най-късно в източните райони. В неделя облачността временно ще се разкъса и намалее до предимно слънчево, но след обяд отново ще се увеличи и завали, съобщават от НИМХ. Ще духа до умерен, в Предбалкана и на север от планините и временно силен вятър от югозапад, който следобед ще се ориентира от юг. Ще се задържи топло с минимални температури от 3° до 8° и максимални между 10° и 15° градуса. По-ниски ще останат на места в Северозападна България и там минималните ще са 0°-3°, а максималните ще достигнат до 5°-6°.
Над Черноморието ще е облачно, преди обяд с превалявания от дъжд. След обяд валежите ще спрат и облачността ще се намалее до предимно слънчево. Ще духа умерен, временно силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури на въздуха ще са 13°-16°. Температурата на морската вода е 8°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, на север от нос Калиакра и по-високо.
Над планините ще е предимно облачно и ветровито, но след обяд в масивите от Югозападна България временно облачността ще се разкъса. Ще има валежи от дъжд, над 1500 метра – сняг. Ще духа умерен, по високите и открити части - силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.
Тази нощ в Сливен ще вали дъжд, който до обяд утре ще спре. Ще се установи слънчево време с минимална температура 6° и максимална 13°.