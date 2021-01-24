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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Повод да почерпят имат Аксения, Аксиния, Ксения, Оксана

24 януари 2021 09:09, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 минути, брой четения: 31
Честит имен ден!

На 24 януари църквата почита паметта на Света преподобна дякониса Ксения Римлянка. Тя била дъщеря на сенатор и носила името Евсевия, което означавало „благочестива“. Решила да посвети живота си на Исус Христос, затова напуснала дома си.

Установила се на остров Коа. Наела бедна къща и помолила да я наричат Ксения (странница). По-късно била посветена за дякониса.

Повод да почерпят имат Аксения, Аксиния, Ксения, Оксана.

Източник: kibik.bg

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