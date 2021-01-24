В понеделник у нас пристигат още 14 040 дози от ваксината „Пфайзер/Бионтех“

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 45

В понеделник в България ще пристигнат 14 040 дози от ваксината срещу Covid-19 на „Пфайзер/Бионтех“, съобщиха от министерството на здравеопазването.

След приемането на ваксините зад сградата на Ръководство на въздушното движение в София в 8:35 ч. брифинг за медиите ще дадат главен държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов.