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Сливен. Новини от източника. Последни новини

В понеделник у нас пристигат още 14 040 дози от ваксината „Пфайзер/Бионтех“

24 януари 2021 13:06, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45
Ваксина

В понеделник в България ще пристигнат 14 040 дози от ваксината срещу Covid-19 на „Пфайзер/Бионтех“, съобщиха от министерството на здравеопазването.

След приемането на ваксините зад сградата на Ръководство на въздушното движение в София в 8:35 ч. брифинг за медиите ще дадат главен държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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