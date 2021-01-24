Следващият български парламент ще реши дали да строи АЕЦ Белене

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 49

Следващият български парламент най-вероятно ще реши дали да се строи атомната електроцентрала "Белене", или да се построи 7 блок на АЕЦ "Козлодуй", каза пред БНР Валентин Николов, председател на парламентарната енергийна комисия. Според него вторият вариант е по-добър. „Процедурата за изграждане на друга атомна централа продължава“, добави депутатът Николов.

Според анализатора Руслан Стефанов България не се нуждае от допълнителен ядрен капацитет преди извеждането от експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй, което може да се случи до 2050 г.