Бутилка със студентски съобщения от 1988 г. намерена в Ямбол

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 31

Преди повече от 30 години ученици от град Ямбол написаха мечтите си на листове хартия, залепиха ги в стъклена бутилка и заровиха бутилката. Наскоро посланията им бяха открити близо до бившето основно училище „Св. Кирил и Методий". Децата написаха това, което искаха да бъдат, когато пораснат на няколко десетки листа хартия за тетрадки. Учителите, лекарите и пилотите са сред най-желаните професии.

Бутилката и съобщенията от 1 юни 1988 г. ще бъдат отнесени в Регионалния исторически музей. Представители на музея изразиха надежда, че някои от авторите ще се свържат с тях и ще разкажат подробности за живота си.