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Бутилка със студентски съобщения от 1988 г. намерена в Ямбол

24 януари 2021 19:50, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 31
Писмо

Преди повече от 30 години ученици от град Ямбол написаха мечтите си на листове хартия, залепиха ги в стъклена бутилка и заровиха бутилката. Наскоро посланията им бяха открити близо до бившето основно училище „Св. Кирил и Методий". Децата написаха това, което искаха да бъдат, когато пораснат на няколко десетки листа хартия за тетрадки. Учителите, лекарите и пилотите са сред най-желаните професии.

Бутилката и съобщенията от 1 юни 1988 г. ще бъдат отнесени в Регионалния исторически музей. Представители на музея изразиха надежда, че някои от авторите ще се свържат с тях и ще разкажат подробности за живота си.

Източник: БНР

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