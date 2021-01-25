121 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 6 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 49

121 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 1207 PCR теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 214 817, като активните са 26 929.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 2, Бургас – 13, Варна – 6, Враца – 1, Добрич – 1, Кърджали – 1, Кюстендил – 13, Ловеч – 4, Монтана – 1, Пазарджик – 4, Перник – 1, Плевен – 2, Пловдив – 7, Разград – 1, Русе – 6, Силистра – 1, Сливен – 6, Смолян – 5, София област – 5, София (град) – 35, Стара Загора – 2, Хасково – 1, Шумен – 2, Ямбол – 1.

През изминалото денонощие са били излекувани 180 души, а за целия период – 179 068.

В болница за лечение са настанени 2874 души, от които 283 са в интензивни отделения.

9 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 8820.

Към момента общо 26 143 души са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 24.