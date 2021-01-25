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Днес празнуват Гриша и Григор

25 януари 2021 09:10, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 44 минути, брой четения: 38
Честит имен ден!

На 25 януари православната църква почита паметта на свети Григорий Богослов или Григорий Назиански. Той бил един от отците на църквата, сподвижник на Василий Велики. Бил син на епископ св. Григорий Назиански и майка св. Нона. Учил заедно със св. Василий Велики в Атина.

Днес имен ден празнуват всички, които носят името Григор, Григорий, Гриша. Името има гръцки произход, в превод означава „който бди“, или „григорос“, което значи „бърз“.

Източник: kibik.bg

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