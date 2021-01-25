Днес празнуват Гриша и Григор

Клуб на инвалидите-Сливен преди 44 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 38

На 25 януари православната църква почита паметта на свети Григорий Богослов или Григорий Назиански. Той бил един от отците на църквата, сподвижник на Василий Велики. Бил син на епископ св. Григорий Назиански и майка св. Нона. Учил заедно със св. Василий Велики в Атина.

Днес имен ден празнуват всички, които носят името Григор, Григорий, Гриша. Името има гръцки произход, в превод означава „който бди“, или „григорос“, което значи „бърз“.