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Криминална хроника Ямбол - 25.01.2021 г.

25 януари 2021 12:13, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 28
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 25.01.2021 г.

 

Служители от РУ-Ямбол установиха заведение, работило с клиенти в нарушение на противоепидемичните мерки.

На 23 януари, в хода на проверки по спазване на въведените противоепидемични мерки, в централната част на града е установено заведение с посетители. От контролните органи са съставени 11 акта за установени административни нарушения. За случая е уведомена РЗИ - Ямбол.

През изминалите почивни дни от служители на ОДМВР-Ямбол са извършени общо 279 проверки за спазване на карантина. Проверени са 13 обекта и места за обществено ползване. Съставени са два предупредителни протокола.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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