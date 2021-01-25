Криминална хроника Ямбол - 25.01.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 28

Информационен бюлетин 25.01.2021 г.

Служители от РУ-Ямбол установиха заведение, работило с клиенти в нарушение на противоепидемичните мерки.

На 23 януари, в хода на проверки по спазване на въведените противоепидемични мерки, в централната част на града е установено заведение с посетители. От контролните органи са съставени 11 акта за установени административни нарушения. За случая е уведомена РЗИ - Ямбол.

През изминалите почивни дни от служители на ОДМВР-Ямбол са извършени общо 279 проверки за спазване на карантина. Проверени са 13 обекта и места за обществено ползване. Съставени са два предупредителни протокола.