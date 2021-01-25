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Графици за първи учебен срок на учебната 2020 / 2021 година

25 януари 2021 12:51, Людмила Калъпчиева
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди около 1 час, брой четения: 32
Графици

Тук може да откриете нужната ви информация за Графици за първи учебен срок на учебната 2020 / 2021 година.

Файлове

График класни и контролни 1 срок [911KB]

Portable Document Format File

График консултации [596KB]

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