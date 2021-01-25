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Мъж загина, пометен от влак в Ловеч

25 януари 2021 13:27, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 34
Влак - снимката е илюстративна

Мъж на на 71 години е загинал тази сутрин в Ловеч, след като е бил блъснат от влак, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 9:20 часа на железопътната линия в кв. "Здравец".

Той е починал на място. От БДЖ предупреждават, че поради възникналия инцидент, се очаква закъснение на влаковете движещи се в това направление.

Източник: Dariknews.bg
Снимка: Станимир Петков

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