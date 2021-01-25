Мъж загина, пометен от влак в Ловеч

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 34 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 34

Мъж на на 71 години е загинал тази сутрин в Ловеч, след като е бил блъснат от влак, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 9:20 часа на железопътната линия в кв. "Здравец".

Той е починал на място. От БДЖ предупреждават, че поради възникналия инцидент, се очаква закъснение на влаковете движещи се в това направление.