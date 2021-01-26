Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

772 са новите случаи на коронавирусна инфекция, 31 от тях в Сливенско

26 януари 2021 08:45, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 30
Тест за коронавирус

772 са новите случаи на коронавирусна инфекция, потвърдени при направени 13 540 теста, oт които 3263 са PCR, а 10277 са бърз антигенен тест, показват данните в Единния информационен портал.

Общият брой на регистрираните с COVID-19 от началото на пандемията е 215 589, от които 26 582 са активни.

Разпределение по области: Благоевград – 20; Бургас – 43; Варна – 31; Велико Търново – 22; Видин – 3; Враца – 26; Габрово- 8; Добрич – 4; Кърджали – 13; Кюстендил – 24; Ловеч – 11; Монтана – 5; Пазарджик – 24; Перник – 13; Плевен – 33; Пловдив – 91; Разград – 9; Русе – 23 ; Силистра – 11; Сливен – 31; Смолян – 14; София област – 19; София (град) – 180; Стара Загора – 40; Търговище- 4; Хасково – 23; Шумен – 37; Ямбол – 10.

1 059 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 180 127.

Ваксинираните лица са общо 26798, от които 584 през последните 24 часа.

В болница се лекуват 2 822 пациенти, 279 от тях са в интензивно отделение.

Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 8 880. 60 от случаите са от последните 24 часа.

Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 