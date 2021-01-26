772 са новите случаи на коронавирусна инфекция, 31 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 30

772 са новите случаи на коронавирусна инфекция, потвърдени при направени 13 540 теста, oт които 3263 са PCR, а 10277 са бърз антигенен тест, показват данните в Единния информационен портал.

Общият брой на регистрираните с COVID-19 от началото на пандемията е 215 589, от които 26 582 са активни.

Разпределение по области: Благоевград – 20; Бургас – 43; Варна – 31; Велико Търново – 22; Видин – 3; Враца – 26; Габрово- 8; Добрич – 4; Кърджали – 13; Кюстендил – 24; Ловеч – 11; Монтана – 5; Пазарджик – 24; Перник – 13; Плевен – 33; Пловдив – 91; Разград – 9; Русе – 23 ; Силистра – 11; Сливен – 31; Смолян – 14; София област – 19; София (град) – 180; Стара Загора – 40; Търговище- 4; Хасково – 23; Шумен – 37; Ямбол – 10.

1 059 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 180 127.

Ваксинираните лица са общо 26798, от които 584 през последните 24 часа.

В болница се лекуват 2 822 пациенти, 279 от тях са в интензивно отделение.

Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 8 880. 60 от случаите са от последните 24 часа.