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Екип на РСПБЗН-Нова Загора е оказал съдействие при пътен инцидент и възникнал пожар в землището на село Богданово

26 януари 2021 10:30, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 21
pixabay.com

Екип на РСПБЗН-Нова Загора е оказал съдействие при пътен инцидент. Около 07,26 часа, на 25 януари, на пътя с.Пет могили- гр.Раднево, е възникнало пътно произшествие с лек автомобил „Хонда СR-V“. В автомобила са пътували мъж на 64 години и 47-годишна жена от град Стара Загора. Двамата са получили леки наранявания. Пожарникарите са обезопасили автомобила и са спрели притока на газ.

Своевременно е ликвидиран пожар, възникнал в сухи треви, в землището на село Богданово. Сигналът е получен в 10,35 часа. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Нова Загора. Не са причинени материални щети.

 

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