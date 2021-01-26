Екип на РСПБЗН-Нова Загора е оказал съдействие при пътен инцидент и възникнал пожар в землището на село Богданово

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 21 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 21

Екип на РСПБЗН-Нова Загора е оказал съдействие при пътен инцидент. Около 07,26 часа, на 25 януари, на пътя с.Пет могили- гр.Раднево, е възникнало пътно произшествие с лек автомобил „Хонда СR-V“. В автомобила са пътували мъж на 64 години и 47-годишна жена от град Стара Загора. Двамата са получили леки наранявания. Пожарникарите са обезопасили автомобила и са спрели притока на газ.

Своевременно е ликвидиран пожар, възникнал в сухи треви, в землището на село Богданово. Сигналът е получен в 10,35 часа. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Нова Загора. Не са причинени материални щети.