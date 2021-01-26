След сигнали от граждани подлезът към бившото предприятие „Ягода“ в Ямбол отново беше почистен от отпадъци и осветен

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 42

След сигнали от граждани подлезът към бившото предприятие „Ягода“ в Ямбол отново беше почистен от отпадъци и осветен. Липсата на осветление се дължеше на опит за кражба на осветителни тела.

Припомняме, че преди година няколко ямболски фирми почистиха и ремонтираха подлеза безвъзмездно. Община Ямбол инсталира осветление на съоръжението за осигуряване на безопасността на преминаващите пешеходци.

Ръководството на Община Ямбол моли гражданите да пазят града чист, да съхраняват общинската собственост и да сигнализират при забелязани кражби или вандалски прояви.