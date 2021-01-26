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След сигнали от граждани подлезът към бившото предприятие „Ягода“ в Ямбол отново беше почистен от отпадъци и осветен

26 януари 2021 10:35, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42
Подлезът към бившото предприятие „Ягода“ в Ямбол

След сигнали от граждани подлезът към бившото предприятие „Ягода“ в Ямбол отново беше почистен от отпадъци и осветен. Липсата на осветление се дължеше на опит за кражба на осветителни тела.

Припомняме, че преди година няколко ямболски фирми почистиха и ремонтираха подлеза безвъзмездно. Община Ямбол инсталира осветление на съоръжението за осигуряване на безопасността на преминаващите пешеходци.

Ръководството на Община Ямбол моли гражданите да пазят града чист, да съхраняват общинската собственост и да сигнализират при забелязани кражби или вандалски прояви.

Снимка: Община Ямбол

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