Действащ прокурор от Ямбол вече е обвиняем за длъжностно престъпление

Клуб на инвалидите-Сливен преди 33 минути, брой четения: 41 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 41

Специализираната прокуратура привлече към наказателна отговорност прокурор от Районна прокуратура-Ямбол за извършено от него престъпление по служба, съобщиха от спецобвинението.

Магистратът е обвинен за това, че на 29.05.2018 г., в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – по това време административен ръководител, районен прокурор на Елхово, е изготвил постановление за връщане на веществено доказателство - автомобил, в нарушение на служебните си задължения.

Автомобилът е бил върнат на неправоимащо лице – чужд гражданин. През 2016 г. колата е била задържана от служители на ГПУ-Елхово, тъй като е била обявена за издирване в Шенгенската информационна система от германска застрахователна компания.

Освен това, магистратът нарушил и принципа на случайния избор на наблюдаващ прокурор, като с писмена резолюция възложил сам на себе си разследването по образуваното през 2016 г. досъдебно производство в Районна прокуратура-Елхово.

Днес, главният прокурор на България Иван Гешев внесе във Висшия съдебен съвет искане за временно отстраняване от длъжност на обвинения.