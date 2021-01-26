Възможно нарушаване на водоподаването в с. Гавраилово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 23 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 23

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 26.01.2021г. Вторник до 27.01.2021 Сряда - 12:00ч. поради извършване на авариен ремонт е възможно нарушаване водоподаването на с.Гавраилово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.