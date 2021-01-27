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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Сливен осъмна с бяла премяна
Сливен осъмна с бяла премяна. В града под Сините камъни духа и бурен вятър. За днес синоптиците предвиждат да е облачно времето с валежи от сняг. Ще духа полусилен вятър от север. Минималната температура ще е минус 1 градус, а максималната плюс 2.
Валежите ще отслабнат, след обяд в повечето райони ще спрат, но в Североизточна България ще продължи да вали сняг. Ще духа умерен, в североизточните райони и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, съобщиха от НИМХ.
Над планините ще е облачно с валежи от сняг. След обяд снеговалежите ще отслабнат. Ще духа умерен, по откритите части и силен северен вятър. Температурите още ще се понижат и максималната на 1200 метра ще е около минус 6 градуса, на 2000 метра – около минус 12 градуса.
Над Черноморието ще е облачно с валежи от мокър сняг по южното крайбрежие. Ще духа умерен и силен север-северозападен вятър. Максималните температури на въздуха ще са между 0 и 3 градуса. Температурата на морската вода е 7-9 градуса. Вълнението на морето ще се усили и ще бъде от 3 до 5 бала.
Жълт и оранжев код за снеговалежи и силен вятър са в сила за 16 области.
Оранжев е кодът за девет области на страната – Силистра, Добрич, Разград, Шумен, Търговище, Варна, Бургас, Сливен и Ямбол. А жълт код е обявен за седем области – Русе, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Стара Загора, Хасково и Кърджали.
Снимка: Станимир Петков