Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 27.01.2021

27 януари 2021 09:08, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 5 минути, брой четения: 10

No. Дата Длъжност Образование

1 4.1.2021 готвач средно

14 6.1.2021 сладкар средно

23 6.1.2021 отчетник счетоводство средно

27 7.1.2021 технически ръководител висше/средно

28 7.1.2021 заварчик средно

29 7.1.2021 фрезист средно

32 7.1.2021 стругар средно

33 7.1.2021 снабдител, доставчик средно

34 7.1.2021 ръководител звено, апретура висше

36 8.1.2021 оперативен счетоводител висше

39 8.1.2021 машинен оператор с ЦПУ средно

47 11.1.2021 електротехник средно

49 11.1.2021 заварчик средно

50 11.1.2021 фрезист средно

51 11.1.2021 стругар средно

52 11.1.2021 шлосер средно

53 11.1.2021 боргвергист средно

54 11.1.2021 машинен инженер висше

60 13.1.2021 продавач-хранителен магазин средно

62 14.1.2021 машинист пътно-строителни машини средно

64 14.1.2021 машинист на багер средно

65 14.1.2021 работник полагане на пътни настилки средно/основно

66 14.1.2021 асфалтаджия средно/основно

67 14.1.2021 технически ръководител висше

69 15.1.2021 стругар средно

70 15.1.2021 работник цех дограма средно

73 15.1.2021 монтажник дограма средно

80 18.1.2021 стругар средно

81 18.1.2021 електромонтьор средно

82 18.1.2021 експерт продажби/ инженер търговец висше

87 19.1.2021 главен счетоводител висше

92 20.1.2021 машинен оператор-шиене средно

95 20.1.2021 мениджър развитие средно

97 21.1.2021 счетоводител висше

99 21.1.2021 монтажник електронни елементи средно

100 21.1.2021 секционен майстор средно

101 21.1.2021 машинен оператор шиене средно

112 25.1.2021 заварчик средно

114 26.1.2021 ресурсен учител средно

115 26.1.2021 електротехник средно

« предишнаследваща »


 