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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Затварят за движение пътя до разклона на село Тополчане

27 януари 2021 11:00, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 41
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Във връзка с усложнената зимна обстановка, затварят за движение пътя от изхода на Сливен до разклона на с. Тополчане, съобщават от Областно пътно управление-Сливен. Движението ще бъде възстановено при подходящи метеорологични условия.

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