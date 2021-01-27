Затварят за движение пътя до разклона на село Тополчане

Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 41 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 41

Във връзка с усложнената зимна обстановка, затварят за движение пътя от изхода на Сливен до разклона на с. Тополчане, съобщават от Областно пътно управление-Сливен. Движението ще бъде възстановено при подходящи метеорологични условия.