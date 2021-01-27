Затварят за движение пътя до разклона на село Тополчане заради усложнена зимна обстановка

Клуб на инвалидите-Сливен преди 42 минути, брой четения: 54 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 54

Във връзка с усложнената зимна обстановка, затварят за движение пътя от изхода на Сливен до разклона на с. Тополчане, съобщават от Областно пътно управление-Сливен. Движението ще бъде възстановено при подходящи метеорологични условия.