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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Завишен интерес към UV лампи се наблюдава в Сливен

27 януари 2021 18:55, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 39
Снимката е илюстративна

В условията на пандемично разпространение на COVID-19 се наблюдава завишен интерес към UVC-дезинфекцията и към приложението на бактерицидни UV- лампи. Във връзка с това специалисти от лабораторията за дезинфекция и стерилизация към Националния център за заразни и паразитни болести разработиха кратки насоки за работа с такъв тип устройства.

Завишен интерес към такива лампи се наблюдава и в Сливен, за използването им в обществена, работна или жилищна среда. Със съдействието на РЗИ предоставяме разработката /в прикачения файл/.

Снимка: Интернет

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