Постоянен арест за извършител на кражба за близо милион лева в Ямбол

Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 36

Състав на Окръжния съд в Ямбол потвърди мярката “задържане под стража”, взета от Районния съд на Валентин Л., обвиняем за кражбата на близо милион лева от дома на бизнесмен в Ямбол. Определението е окончателно. Припомняме, че 44-годишният мъж е обвинен за това, че противозаконно отнел сумата от 750 200 лева, 50 000 евро, 7 милиона виетнамски донги, 450 бразилски реала и златни накити. Кражбата е осъществена на 21.10.2020 г. По време на разследването е установено, че противозаконно отнетата парична сума се е намирала в тайник, разположен в камина. В дома на пострадалия е проникнато чрез използване на подправен ключ. „Няма данни за постъпвали заплахи спрямо бизнесмена”, обяви в края на миналата седмица Мирослав Величков от „Криминална полиция“ ОДМВР Ямбол.

„Лицето, срещу, което е повдигнато обвинение, е криминално проявено, с многобройни предходни осъждания”, допълни Мина Грънчарова, Районна прокуратура Ямбол.