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Земетресение между Благоевград, Сърница и Разлог

28 януари 2021 09:09, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 40
Земетресение

В 17:42 часа вчера българско време е регистрирано слабо земетресение с епицентрална зона между Благоевград, Сърница и Разлог, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география /НИГГГ/ на БАН.

По предварителни данни на Националния сеизмологичен център към НИГГГ на БАН земетресението е с магнитуд от 2.4 и е на дълбочина 15.5 километра.

Няма данни земетресението да е усетено на територията на страната, информират сеизмолозите от БАН.

Източник: БТА
Снимка: pixabay.com

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