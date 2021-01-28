Земетресение между Благоевград, Сърница и Разлог

Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 40 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 40

В 17:42 часа вчера българско време е регистрирано слабо земетресение с епицентрална зона между Благоевград, Сърница и Разлог, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география /НИГГГ/ на БАН.

По предварителни данни на Националния сеизмологичен център към НИГГГ на БАН земетресението е с магнитуд от 2.4 и е на дълбочина 15.5 километра.

Няма данни земетресението да е усетено на територията на страната, информират сеизмолозите от БАН.