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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Община Сливен дарява на Митрополията терена, върху който е построен храм "Св.В.Теодор Тирон"

28 януари 2021 11:55, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 33
Храм "Св. В.Теодор Тирон"

Кметът Стефан Радев издаде заповед, с която Общината прехвърля безвъзмездно на Сливенска митрополия правото на собственост на имота, върху който е построен храм "Св. В.Теодор Тирон". На заседанието си през декември 2020 година Общинският съвет даде съгласие за безвъзмездното прехвърляне и упълномощи кметът за сключване на договор за дарение. Теренът е с площ от 2 061 кв.м. Православният храм се намира местността Селището, в района на Тодоровото аязмо. През 2012 година е отстъпено право на строеж върху общинската земя, след което той е построен. Църковното настоятелство е заявило желание да изгради нови постройки, като се ангажира с благоустрояването на имота.

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