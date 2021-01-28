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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Епидемичната обстановка през последното денонощие в област Сливен

28 януари 2021 12:54, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 44
изследвания

Трима педагози и един ученик от различни учебни заведения са сред 24-те заболели с COVID-19 жители на област Сливен през последното денонощие, съобщиха от Областния кризисен щаб. Учителите са диагностицирани с PCR-тестове след проява на клинични симптоми. Сред педагозите и служителите от непедагогическия персонал в училищата, изследвани на 27 януари с бързи антигенни тестове, няма положителни за заболяването, уточниха от РЗИ. Има заболял лекар от болничната помощ.

 

През последното денонощие са излекувани шестима души. Няма починали.

 

Към момента болните в областта са 343 души, жители на 43 населени места. Под карантина са 594 лица.

 

Правилното носене на предпазни маски, физическата дистанция, редовната хигиена и честото миене на ръцете ограничават риска от заразяване с коронавирус.

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