Епидемичната обстановка през последното денонощие в област Сливен

Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 44 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 44

Трима педагози и един ученик от различни учебни заведения са сред 24-те заболели с COVID-19 жители на област Сливен през последното денонощие, съобщиха от Областния кризисен щаб. Учителите са диагностицирани с PCR-тестове след проява на клинични симптоми. Сред педагозите и служителите от непедагогическия персонал в училищата, изследвани на 27 януари с бързи антигенни тестове, няма положителни за заболяването, уточниха от РЗИ. Има заболял лекар от болничната помощ.

През последното денонощие са излекувани шестима души. Няма починали.

Към момента болните в областта са 343 души, жители на 43 населени места. Под карантина са 594 лица.

Правилното носене на предпазни маски, физическата дистанция, редовната хигиена и честото миене на ръцете ограничават риска от заразяване с коронавирус.