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Хората, поставени под карантина или в болница, ще могат да гласуват благодарение на мобилни урни

28 януари 2021 15:15, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 33 минути, брой четения: 33
Избори

Българските депутати приеха изменения в Закона за извънредното положение. Според тях хората, поставени под карантина или в болница, ще могат да гласуват благодарение на мобилни урни. Гражданите трябва да заявят желанието си да гласуват по този начин не по-късно от три дни преди изборния ден.

Изборните комисии в различни секции ще могат да бъдат съставени от поне трима членове, независимо дали секцията за гласуване е в България или в чужбина. Възможно е и гласуване с изтекла лична карта, информира репортерът на БНР Виолета Ашикова.

Източник: БНР
Снимка: Радио Видин

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