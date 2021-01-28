Хората, поставени под карантина или в болница, ще могат да гласуват благодарение на мобилни урни

Клуб на инвалидите-Сливен преди 33 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 33

Българските депутати приеха изменения в Закона за извънредното положение. Според тях хората, поставени под карантина или в болница, ще могат да гласуват благодарение на мобилни урни. Гражданите трябва да заявят желанието си да гласуват по този начин не по-късно от три дни преди изборния ден.

Изборните комисии в различни секции ще могат да бъдат съставени от поне трима членове, независимо дали секцията за гласуване е в България или в чужбина. Възможно е и гласуване с изтекла лична карта, информира репортерът на БНР Виолета Ашикова.