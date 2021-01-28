Професионално обучение

РЦИР преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

Център за професионално обучение към Регионален център за икономическо развитие Сливен, организира за февруари 2021 г. следните обучения:

 Козметик / Масажи; Микроблейдинг; Миглопластика / Гримьор

 Маникюрист/педикюрист

 Фризьор

 Компютърна грамотност

 Оператор на компютър

За повече информация се обадете на  телефони -0887 811 025; 0878 577 981

гр. Сливен, ул. Д. Пехливанов 3-А; ; redc_sliven@abv.bg; www.redc-sliven.org

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