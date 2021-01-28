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Дадоха възможност на обвинения прокурор от Ямбол за изслушване

28 януари 2021 18:22, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 25
Висш съдебен човек

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, реши да изпрати препис от искането на Главния прокурор за временно отстраняване от длъжност на Стойко Иванов – прокурор в Районна прокуратура – Ямбол, като същият се уведоми за възможността да бъде изслушан или да даде писмено становище.

Припомняме, че Стойко Иванов бе подведен под наказателна отговорност от Специализираната прокуратура с обвинение, че е превишил правомощията си като е върнал автомобил, обявен за за издирване в Шенгенската информационна система от германска застрахователна компания.

Колегията насрочи разглеждането за свое заседание на 10.02.2021 г. от 13:30 ч.

Източник: Радио/TV 999

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