Дадоха възможност на обвинения прокурор от Ямбол за изслушване

Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 25

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, реши да изпрати препис от искането на Главния прокурор за временно отстраняване от длъжност на Стойко Иванов – прокурор в Районна прокуратура – Ямбол, като същият се уведоми за възможността да бъде изслушан или да даде писмено становище.

Припомняме, че Стойко Иванов бе подведен под наказателна отговорност от Специализираната прокуратура с обвинение, че е превишил правомощията си като е върнал автомобил, обявен за за издирване в Шенгенската информационна система от германска застрахователна компания.

Колегията насрочи разглеждането за свое заседание на 10.02.2021 г. от 13:30 ч.