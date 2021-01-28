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Дадоха възможност на обвинения прокурор от Ямбол за изслушване
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, реши да изпрати препис от искането на Главния прокурор за временно отстраняване от длъжност на Стойко Иванов – прокурор в Районна прокуратура – Ямбол, като същият се уведоми за възможността да бъде изслушан или да даде писмено становище.
Припомняме, че Стойко Иванов бе подведен под наказателна отговорност от Специализираната прокуратура с обвинение, че е превишил правомощията си като е върнал автомобил, обявен за за издирване в Шенгенската информационна система от германска застрахователна компания.
Колегията насрочи разглеждането за свое заседание на 10.02.2021 г. от 13:30 ч.
Източник: Радио/TV 999