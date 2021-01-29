560 нови случая на заразени с COVID-19 през последното денонощие, 25 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 46 минути, брой четения: 53 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 53

560 нови случая на заразени с COVID-19 през последното денонощие при направени 12 297 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Така общият брой на положителните случаи в страната от началото на епидемията достигна 217 574. От тях активните случаи са 25 676.

Разпределението на случаите по области е: Благоевград – 35; Бургас – 32; Варна – 20; Велико Търново – 13; Видин – 4; Враца – 14; Габрово – 4; Кърджали – 14; Кюстендил – 18; Ловеч – 8; Монтана – 2; Пазарджик – 21; Перник – 13; Плевен – 22; Пловдив – 52; Разград – 7; Русе – 16; Силистра – 9; Сливен -25; Смолян – 3; София област – 14; София (град) – 162; Стара Загора – 16; Търговище – 1; Хасково – 17; Шумен -11; Ямбол – 8.

В болница остават 2877 пациенти, 257 от тях – в тежко състояние. Расте и броят на излекуваните – 182 925. От тях 1303 са регистрирани през изминалото денонощие.

Националната информационна система показва, че у нас коронавирус е доказан при общо 9264 медицински служители. Два са новите случая, регистрирани през изминалото денонощие. Единият от тях е установен при санитар, а другият – при друг медицински персонал.

Починалите се увеличават с 29 – общо 8973 са жертвите на болестта у нас.