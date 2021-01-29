Намериха застрелян мъж в колата му в Пловдив

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 49

Мъж е намерен прострелян в колата си в Пловдив, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР Пловдив.

Сигнал за прострелян мъж в автомобил в кв."Изгрев" зад блок на ул "Преспа" е получен на тел 112 малко след 17:00 часа. На мястото са екип на полицията и линейка. Криминалисти извършват оглед на местопроизшествието.

Една от основните версии е, че 54-годишен мъж, оръжеен майстор, е сложил край на живота си със законно притежаван пистолет, заради неплатени данъчни задължения към НАП, посочват още от полицията.