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Намериха застрелян мъж в колата му в Пловдив

29 януари 2021 08:57, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49
Полицейски автомобил - снимката е илюстративна

Мъж е намерен прострелян в колата си в Пловдив, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР Пловдив.

Сигнал за прострелян мъж в автомобил в кв."Изгрев" зад блок на ул "Преспа" е получен на тел 112 малко след 17:00 часа. На мястото са екип на полицията и линейка. Криминалисти извършват оглед на местопроизшествието.

Една от основните версии е, че 54-годишен мъж, оръжеен майстор, е сложил край на живота си със законно притежаван пистолет, заради неплатени данъчни задължения към НАП, посочват още от полицията.

Източник: БТА
Снимка: Станимир Петков

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