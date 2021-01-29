Облачно, но с леко повишение на температурите

Клуб на инвалидите-Сливен преди 30 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 29

Днес облачността ще е значителна, с временни разкъсвания в следобедните часове. Сутринта ще бъде сравнително студено, температурите ще са предимно между минус 6 и минус 1 градуса, в отделни райони и по-ниски - до около минус 8 градуса. През деня ще духа до умерен вятър от юг-югозапад и с него дневните температури ще се повишат, максималните ще са между 5 и 10 градуса, съобщават от НИМХ.

През нощта срещу събота от запад ще започнат валежи предимно от дъжд и ще има условия за поледици. В София минимална температура ще е около минус 4 градуса, а максимална - около 7 градуса.

Над Черноморието облачността ще е значителна, с временни разкъсвания в следобедните часове. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад и ще се затопли. Максималните температури ще са 5 -8 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Температурата на морската вода е 7-9 градуса.

В планините облачността ще е значителна, с временни разкъсвания на облачността в следобедните часове. Почти без валежи. Ще духа умерен до силен западен вятър, който привечер ще се ориентира от юг-югозапад. Температурите ще се повишат и максималната на 1200 метра ще е около 3 градуса, на 2000 метра - около минус 2 градуса.

В Сливен ще бъде предимно облачно със слаб снеговалеж. Минималната температура ще е минус 5 градуса, а максималната плюс 4.