Прекъсване водоподаването на с.Селиминово

ВиК-Сливен преди 40 минути, брой четения: 1 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 1

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради повреда в електрозахранването на Помпена станция е прекъснато водоподаването на с.Селиминово до отстраняване на аварията.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.