Нарушаване на водоподаването в с. Гавраилово

ВиК-Сливен преди 12 минути, брой четения: 3 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 3

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради повреда в Помпена станция е прекъснато водоподаването част от с.Гавраилово до отстраняване на аварията.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.