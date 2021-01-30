Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
695 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 21 от тях в Сливенско
695 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 13 583 PCR теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 218 269, като активните са 25 012.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 15, Бургас – 48, Варна – 22, Велико Търново – 13; Видин – 2; Враца – 13, Габрово – 3, Добрич – 8, Кърджали – 25, Кюстендил – 48, Ловеч – 8, Монтана – 6, Пазарджик – 31, Перник – 10, Плевен – 47, Пловдив – 52, Разград – 3, Русе – 23, Силистра – 10, Сливен – 21, Смолян – 6, София област – 13, София (град) – 173, Стара Загора – 23, Търговище – 4, Хасково – 32, Шумен – 23, Ямбол – 13.
През изминалото денонощие са били излекувани 1324 души, а за целия период – 184 249.
В болница за лечение са настанени 2848 души, от които 261 са в интензивни отделения.
35 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 9008.
Към момента общо 40 805 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3169.
Снимка: Станимир Петков