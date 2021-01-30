695 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 21 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 35 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 35

695 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 13 583 PCR теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 218 269, като активните са 25 012.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 15, Бургас – 48, Варна – 22, Велико Търново – 13; Видин – 2; Враца – 13, Габрово – 3, Добрич – 8, Кърджали – 25, Кюстендил – 48, Ловеч – 8, Монтана – 6, Пазарджик – 31, Перник – 10, Плевен – 47, Пловдив – 52, Разград – 3, Русе – 23, Силистра – 10, Сливен – 21, Смолян – 6, София област – 13, София (град) – 173, Стара Загора – 23, Търговище – 4, Хасково – 32, Шумен – 23, Ямбол – 13.

През изминалото денонощие са били излекувани 1324 души, а за целия период – 184 249.

В болница за лечение са настанени 2848 души, от които 261 са в интензивни отделения.

35 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 9008.

Към момента общо 40 805 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3169.