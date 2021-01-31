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349 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 17 от тях в Сливенско

31 януари 2021 08:50, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 48 минути, брой четения: 53
Коронавирус

349 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 4532 PCR теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 218 618, като активните са 23 987.

Новите случаи, разпределени по области: Бургас – 43, Варна – 13, Велико Търново – 3, Враца – 9, Габрово – 1, Добрич – 1, Кърджали – 6, Кюстендил – 27, Монтана – 4, Пазарджик – 24, Перник – 12, Плевен – 11, Пловдив – 19, Разград – 6, Русе – 5, Сливен – 17, Смолян – 2, София област – 12, София (град) – 97, Стара Загора – 19, Хасково – 9, Шумен – 4, Ямбол – 5.

През изминалото денонощие са били излекувани 1354 души, а за целия период – 185 603.

В болница за лечение са настанени 2866 души, от които 263 са в интензивни отделения.

20 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 9028.

Към момента общо 41 020 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 215.

Снимка: pixabay.com

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