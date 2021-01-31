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Княгина Калина се връща в България, ще работи във „Врана“

31 януари 2021 09:03, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 34
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Княгиня Калина се връща в България и ще живее при баща си Симеон Сакскобургготски, обяви самата тя пред испанското списание "Hoy Corazon".

В интервю пред медията тя съобщава, че за нея е истинско щастие да гледа как българите обичат баща й. Княгинята добавя, че иска синът й, който вече е на 12 години, да опознае по-добре България.

Идеята за завръщането се реализира малко след като българското правителство върна на семейството двореца „Царска Бистрица”. От там княгиня Калина разказва, че пази едни от най-хубавите си спомени.

В интервюто тя издава и че когато е в България, заедно със съпруга си ще работят в парк-музея „Врана”. И въпреки, че има намерение да прекарва повече време в България отколкото преди, Калина не отхвърля възможността със семейството й често да се връщат и в Испания.

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