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Княгина Калина се връща в България, ще работи във „Врана“
Княгиня Калина се връща в България и ще живее при баща си Симеон Сакскобургготски, обяви самата тя пред испанското списание "Hoy Corazon".
В интервю пред медията тя съобщава, че за нея е истинско щастие да гледа как българите обичат баща й. Княгинята добавя, че иска синът й, който вече е на 12 години, да опознае по-добре България.
Идеята за завръщането се реализира малко след като българското правителство върна на семейството двореца „Царска Бистрица”. От там княгиня Калина разказва, че пази едни от най-хубавите си спомени.
В интервюто тя издава и че когато е в България, заедно със съпруга си ще работят в парк-музея „Врана”. И въпреки, че има намерение да прекарва повече време в България отколкото преди, Калина не отхвърля възможността със семейството й често да се връщат и в Испания.
Източник: https://dariknews.bg/novini/sviat/kniagina-kalina-se-vryshta-v-bylgariia-shte-raboti-vyv-vrana-video-2258359