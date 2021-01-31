Княгина Калина се връща в България, ще работи във „Врана“

Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 34

Княгиня Калина се връща в България и ще живее при баща си Симеон Сакскобургготски, обяви самата тя пред испанското списание "Hoy Corazon".

В интервю пред медията тя съобщава, че за нея е истинско щастие да гледа как българите обичат баща й. Княгинята добавя, че иска синът й, който вече е на 12 години, да опознае по-добре България.

Идеята за завръщането се реализира малко след като българското правителство върна на семейството двореца „Царска Бистрица”. От там княгиня Калина разказва, че пази едни от най-хубавите си спомени.

В интервюто тя издава и че когато е в България, заедно със съпруга си ще работят в парк-музея „Врана”. И въпреки, че има намерение да прекарва повече време в България отколкото преди, Калина не отхвърля възможността със семейството й често да се връщат и в Испания.