Още 3600 дози от ваксината срещу COVID-19 на Moderna пристигнаха у нас

Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 31

У нас бяха доставени 3600 дози от ваксината срещу COVID-19 на производителя Moderna. Те пристигнаха тази нощ и се съхраняват във фризера на БулБио - НЦЗПБ. Това съобщиха от Министерствтото на здравеопазването.

На 1 февруари, в България ще пристигнат още 17 550 дози от ваксината срещу COVID-19 на Pfizer/BioNTech.