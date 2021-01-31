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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Още 3600 дози от ваксината срещу COVID-19 на Moderna пристигнаха у нас

31 януари 2021 13:50, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 31
Ваксина

У нас бяха доставени 3600 дози от ваксината срещу COVID-19 на производителя Moderna. Те пристигнаха тази нощ и се съхраняват във фризера на БулБио - НЦЗПБ. Това съобщиха от Министерствтото на здравеопазването.

На 1 февруари, в България ще пристигнат още 17 550 дози от ваксината срещу COVID-19 на Pfizer/BioNTech.

Източник: Dariknews.bg
Снимка: пресцентър, МЗ

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