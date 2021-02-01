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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 01.02.2021

01 февруари 2021 09:32, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 38 минути, брой четения: 33

No. Дата Длъжност Образование

23 6.1.2021 отчетник счетоводство средно

27 7.1.2021 технически ръководител висше/средно

28 7.1.2021 заварчик средно

29 7.1.2021 фрезист средно

32 7.1.2021 стругар средно

33 7.1.2021 снабдител, доставчик средно

34 7.1.2021 ръководител звено, апретура висше

36 8.1.2021 оперативен счетоводител висше

39 8.1.2021 машинен оператор с ЦПУ средно

47 11.1.2021 електротехник средно

49 11.1.2021 заварчик средно

50 11.1.2021 фрезист средно

51 11.1.2021 стругар средно

52 11.1.2021 шлосер средно

53 11.1.2021 боргвергист средно

54 11.1.2021 машинен инженер висше

70 15.1.2021 работник цех дограма средно

73 15.1.2021 монтажник дограма средно

80 18.1.2021 стругар средно

82 18.1.2021 експерт продажби/ инженер търговец висше

87 19.1.2021 главен счетоводител висше

92 20.1.2021 машинен оператор-шиене средно

95 20.1.2021 мениджър развитие средно

100 21.1.2021 секционен майстор средно

101 21.1.2021 машинен оператор шиене средно

112 25.1.2021 заварчик средно

115 26.1.2021 електротехник средно

124 27.1.2021 сладкар средно

125 27.1.2021 майстор производство на тестени изделия средно

131 28.1.2021 социален работник висше

132 28.1.2021 психолог висше

133 28.1.2021 социален педагог висше

134 28.1.2021 медицинска сестра висше

135 28.1.2021 трудотерапевт висше

140 29.1.2021 машинен оператор месни продукти средно/основно

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