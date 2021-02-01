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Започва ремонт на 16,5 км от АМ „Тракия“

01 февруари 2021 09:41, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 30 минути, брой четения: 31
Магистрала "Тракия"

От 2 февруари стартира ремонтът в двете платна на 16,5 км участък от автомагистрала „Тракия“ /от 168-ми до 184-ти км/ между пътната връзка с АМ “Марица” и „Чирпан – Изток“. Строителните дейности са част от започналия през октомври м. г. поетапен ремонт на общо 52 км от АМ „Тракия“ /от 156-ти до 208-ми км/.

По време на ремонтните работи ще бъде ограничено изцяло движението на АМ „Тракия“ между връзката с АМ “Марица” и „Чирпан - Изток“. Трафикът ще преминава по обходни маршрути, както следва:

- В посока Бургас движението ще се отклонява на п. в. „Плодовитово“ по път III-666 до с. Плодовитово и път II-66 Плодовитово – Чирпан, а на п. в. „Чирпан – изток“ ще се включва отново в АМ „Тракия“;

- В посока София автомобилите ще се отклоняват на п. в. „Чирпан – изток“ и ще преминават по път II-66 Чирпан – Плодовитово и по път III-666 от с. Плодовитово ще се връщат отново на АМ „Тракия“ на п. в. „Плодовитово“

- От автомагистрала „Марица“ в посока Бургас автомобилите ще се качват на АМ „Тракия“ и при п. в. „Плодовитово“ ще се отклоняват по път III-666, на с. Плодовитово по път II-66 през околовръстния път на град Чирпан и на пътен възел „Чирпан - Изток“ се връщат на АМ „Тракия“ към Бургас.

В края на декември 2020 г. приключи обновяването на 12 км от АМ „Тракия“ в двете платна, между пътните възли „Белозем“ и „Оризово“. Отсечката е с нова асфалтова настилка, подобрено отводняване, нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи. В платното за Бургас през миналата година беше обновен и 2-километров участък между км 198 и км 200.

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