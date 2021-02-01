Военно окръжие – Сливен обявява 25 вакантни длъжности за военнослужещи – офицери във Военномедицинска академия

Обяви за работа – Сливен преди 42 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 17

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Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра

на отбраната на Република България са обявени 25 (двадесет и пет)

вакантни длъжности за военнослужещи – офицери

(ЛЕКАРИ и ПСИХОЛОГ) във Военномедицинска академия.

Обявените вакантни длъжности са в следните населени места:

София, Варна, Банкя, Бургас, Асеновград, Казанлък, Пловдив, Велико Търново, Белене, Плевен, Стара Загора, Ямбол, Безмер и СЛИВЕН.

Обявената вакантна длъжност за гр. Сливен е: „ЛЕКАР В МЕДИЦИНСКИ ПУНКТ” във военно формирование 26240 – Сливен, на Медицински пунктове към МБАЛ – Сливен.

Военно звание: Лейтенант, старши лейтенант, капитан.

Изискване за образование и квалификация: Магистър-лекар.

Подробно с вакантните длъжности за ВМА може да се запознаете

на нашата фейсбук страница, на място във Военно окръжие – Сливен

и в Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.

2. Да не са по-възрастни от 40 години.

На военна служба се приемат и лица, които отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ:

- Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба.

- Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за длъжността.

Кандидатите доказват горепосочените обстоятелства с копие на заповед за освобождаване от военна служба.

3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба.

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

5. Да нямат друго гражданство.

Кандидатите с постоянен адрес в област Сливен,

подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 26.02.2021 г.

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба

им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

Адрес и телефон за информация:

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 454 13 55

Фейсбук профил: Военно Окръжие Сливен

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