Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Военно окръжие – Сливен обявява 25 вакантни длъжности за военнослужещи – офицери във Военномедицинска академия
О Б Я В А
Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра
на отбраната на Република България са обявени 25 (двадесет и пет)
вакантни длъжности за военнослужещи – офицери
(ЛЕКАРИ и ПСИХОЛОГ) във Военномедицинска академия.
Обявените вакантни длъжности са в следните населени места:
София, Варна, Банкя, Бургас, Асеновград, Казанлък, Пловдив, Велико Търново, Белене, Плевен, Стара Загора, Ямбол, Безмер и СЛИВЕН.
Обявената вакантна длъжност за гр. Сливен е: „ЛЕКАР В МЕДИЦИНСКИ ПУНКТ” във военно формирование 26240 – Сливен, на Медицински пунктове към МБАЛ – Сливен.
Военно звание: Лейтенант, старши лейтенант, капитан.
Изискване за образование и квалификация: Магистър-лекар.
Подробно с вакантните длъжности за ВМА може да се запознаете
на нашата фейсбук страница, на място във Военно окръжие – Сливен
и в Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.
Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:
1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.
2. Да не са по-възрастни от 40 години.
На военна служба се приемат и лица, които отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ:
- Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.
- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба.
- Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за длъжността.
Кандидатите доказват горепосочените обстоятелства с копие на заповед за освобождаване от военна служба.
3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба.
4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
5. Да нямат друго гражданство.
Кандидатите с постоянен адрес в област Сливен,
подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 26.02.2021 г.
Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба
им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.
Адрес и телефон за информация:
Военно окръжие – Сливен
гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4
телефон 088 454 13 55
Фейсбук профил: Военно Окръжие Сливен
Инстаграм профил: vo_sliven