Военно окръжие – Сливен обявява 60 вакантни длъжности за войници в Националната гвардейска част, гр. София

Обяви за работа – Сливен преди 40 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 17

О Б Я В А

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната

на Република България са обявени 60 (шестдесет) вакантни длъжности за войници

в Националната гвардейска част, гр. София.

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

2. Да не са по-възрастни от 40 (44) години;

ВАЖНО: Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 40 (44) години.

Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 44 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

- Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба.

Кандидатите доказват горепосочените обстоятелства с копие на заповед за освобождаване от военна служба.

3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

5. Да нямат друго гражданство.

С П И С Ъ К

на вакантните длъжности за Националната гвардейска част

1. ГВАРДЕЕЦ – 50 вакантни места, Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас, Средно образование,

Ръст 175 – 185 см, БМИ от 20-30 %, без белези и татуировки по видимите части на тялото.

2. НОМЕР ОТ РАЗЧЕТ – 1 вакантно място, Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас, Средно образование.

3. ОЗВУЧИТЕЛ – 1 вакантно място, Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас, Средно образование.

4. МЛАДШИ ШОФЬОР – 3 вакантни места, Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас, Средно образование,

Водач на МПС с валидна категория „D”.

5. МЛАДШИ ШОФЬОР – 2 вакантни места, Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас, Средно образование,

Водач на МПС с валидна категория „С+Е”.

6. МЛАДШИ ШОФЬОР – 3 вакантни места, Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас, Средно образование,

Водач на МПС с валидна категория „С”.

Кандидатите с постоянен адрес в област Сливен,

подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 08.03.2021 г.

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба

им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

Адрес и телефон за информация:

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 454 13 55

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