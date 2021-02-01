Военно окръжие – Сливен обявява 1 вакантна длъжност за сержант/старшина – военен оркестрант

Обяви за работа – Сливен преди 39 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 20

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Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната

на Република България е обявена 1 (една) вакантна длъжност

за сержант/старшина – военен оркестрант в Представителния духов оркестър

на Националната гвардейска част, гр. София.

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

2. Да не са по-възрастни от 40 (53) години;

ВАЖНО: Кандидатите за военни оркестранти, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 40 (53) години.

Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 53 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

- Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба.

Кандидатите доказват горепосочените обстоятелства с копие на заповед за освобождаване от военна служба.

3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

5. Да нямат друго гражданство.

ВАКАНТНАТА ДЛЪЖНОСТ Е СЛЕДНАТА:

1. „ОРКЕСТРАНТ ІІІ ГРУПА”.

Военно звание: Младши сержант, сержант, старши сержант.

Военно формирование: 54800 – София.

Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно музикално образование.

Специфични изисквания за заемане на длъжността: Специалист „ЦУГТРОМБОН”.

Кандидатите с постоянен адрес в област Сливен,

подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 11.02.2021 г.

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба

им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

Адрес и телефон за информация:

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 454 13 55

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