Порои и ураганни ветрове удариха Югоизточна България

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 49

Порои и ураганни ветрове удариха Югоизточна България.

В Кърджалийско има населени места без ток и вода, предава NOVA. Преди обяд бяха наводнени промишлени постройки.

За областите Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас е обявен оранжев код за опасно време с проливни дъждове и силен вятър.

За областите Сливен, Бургас и Добрич е обявен жълт код.