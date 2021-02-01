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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Порои и ураганни ветрове удариха Югоизточна България

01 февруари 2021 17:01, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49
Дъжд

Порои и ураганни ветрове удариха Югоизточна България.

В Кърджалийско има населени места без ток и вода, предава NOVA. Преди обяд бяха наводнени промишлени постройки.

За областите Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас е обявен оранжев код за опасно време с проливни дъждове и силен вятър.

За областите Сливен, Бургас и Добрич е обявен жълт код.

Източник: nova.bg
Снимка: pixabay.com

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