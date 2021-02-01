Криминална хроника Ямбол - 01.02.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 28

Информационен бюлетин 01.02.2021 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР-Ямбол няма регистриани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.