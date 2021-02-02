832 са новите случаи на коронавирус в България от последното денонощие, 19 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 7 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 7 минути, брой четения: 16

832 са новите случаи на коронавирус, потвърдени при направени 11 576 теста, от които 3 363 са PCR, а 8 213 са антигенни. 7,2% от пробите са позитивни, показват данните в Единния информационен портал.

Общият брой на потвърдените случаи е 219 580, активни са 21 466.

Разпределение по области: Благоевград – 39; Бургас – 85; Варна – 33; Велико Търново – 23; Видин – 4; Враца – 22; Габрово – 12; Добрич – 4; Кърджали – 17; Монтана – 7; Перник – 10; Плевен – 33; Пловдив – 64; Русе – 35; Силистра – 18; Сливен – 19; Смолян – 6; София област – 12; София (град) – 203; Стара Загора – 30; Шумен – 37; Ямбол – 3.

В болница се лекуват 2 850 пациенти, от които 265 са в интензивно отделение. 1 920 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 188 972.

97 са починалите с COVID-19 за последните 24 часа, жертвите на болестта вече са 9 142.

През последното денонощие са ваксинирани още 1 509 души. Имунизациите до момента са 42 634.