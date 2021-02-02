Николай Младенов получава орден „Звезда от Йерусалим“

Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 30

Президентът на Палестина Махмуд Абас награди бившия министър на външните работи на България Николай Младенов с орден „Звезда от Йерусалим“. Младенов беше отличен с дейността си като специален координатор на ООН за мирния процес в Близкия изток, съобщи самият Николай Младенов във Фейсбук.

Николай Младенов благодари на Махмуд Абас за отличните моменти в сътрудничеството им и припомни, че въпреки че понякога имаше сериозни различия между тях, те винаги ги преодоляваха в името на мира.