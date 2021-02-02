Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Николай Младенов получава орден „Звезда от Йерусалим“

02 февруари 2021 13:21, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 30
Николай Младенов и Махмуд Абас

Президентът на Палестина Махмуд Абас награди бившия министър на външните работи на България Николай Младенов с орден „Звезда от Йерусалим“. Младенов беше отличен с дейността си като специален координатор на ООН за мирния процес в Близкия изток, съобщи самият Николай Младенов във Фейсбук.

Николай Младенов благодари на Махмуд Абас за отличните моменти в сътрудничеството им и припомни, че въпреки че понякога имаше сериозни различия между тях, те винаги ги преодоляваха в името на мира.

Източник: БНР
Снимка: images.wafa.ps

« предишна


 